Яке вилучення: тренер збірної Іспанії Енріке не знав, що суперник грав у меншості – відео
Журналіст поставив у глухий кут головного наставника збірної Іспанії Луїса Енріке. Тренер не зрозумів, чому представник ЗМІ ставить йому запитання про вилучення гравця швейцарської збірної.
У суботу, 14 листопада, збірні Швейцарії та Іспанії не змогли вирішити, хто сильніший у цьому протистоянні, зігравши у нічию 1:1. На післяматчевій пресконференції тренера гостей з Іспанії представник ЗМІ поставив у незручну ситуацію 50-річного фахівця. Він запитав у іспанця про вилучення суперника, що неабияк здивувало Енріке, пише 24 канал.
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Курйоз дня від наставника
На 79-й хвилині за рахунку 1:0 на користь господарів арбітр зустрічі вирішив вступити у гру. Гравець Швейцарії Ельведі грубо порушив правила на супернику. Ніко побачив перед собою жовту картку, яка стала для футболіста другою та привезла до вилучення.
Швейцарія була змушена догравати матч у меншості, а Серхіо Рамос не зумів реалізувати другий 11-метровий удар за Іспанію.
У підсумку іспанській збірній таки вдалось зрівняти рахунок завдяки влучному удару Морено на 89-й хвилині.
Схоже, Луїс Енріке не бачив цього моменту із вилучення, а дізнався про це лише на конференції після зустрічі. 50-річний фахівець дуже здивувався, коли йому поставили таке запитання та тихо запитав помічника: "Вилучення?".
В останньому матчі Ліги націй Іспанія зустрінеться зі збірною Німеччини вже 17 листопада.
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