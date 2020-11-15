Журналіст поставив у глухий кут головного наставника збірної Іспанії Луїса Енріке. Тренер не зрозумів, чому представник ЗМІ ставить йому запитання про вилучення гравця швейцарської збірної.

У суботу, 14 листопада, збірні Швейцарії та Іспанії не змогли вирішити, хто сильніший у цьому протистоянні, зігравши у нічию 1:1. На післяматчевій пресконференції тренера гостей з Іспанії представник ЗМІ поставив у незручну ситуацію 50-річного фахівця. Він запитав у іспанця про вилучення суперника, що неабияк здивувало Енріке, пише 24 канал.

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Курйоз дня від наставника

На 79-й хвилині за рахунку 1:0 на користь господарів арбітр зустрічі вирішив вступити у гру. Гравець Швейцарії Ельведі грубо порушив правила на супернику. Ніко побачив перед собою жовту картку, яка стала для футболіста другою та привезла до вилучення.

Швейцарія була змушена догравати матч у меншості, а Серхіо Рамос не зумів реалізувати другий 11-метровий удар за Іспанію.

У підсумку іспанській збірній таки вдалось зрівняти рахунок завдяки влучному удару Морено на 89-й хвилині.

Схоже, Луїс Енріке не бачив цього моменту із вилучення, а дізнався про це лише на конференції після зустрічі. 50-річний фахівець дуже здивувався, коли йому поставили таке запитання та тихо запитав помічника: "Вилучення?".

Atención a la reacción de Luis Enrique cuando mencionan la expulsión de un jugador de Suiza



¿Ha sido consciente Luis Enrique de la expulsión del jugador de Suiza tras el segundo penalti?#Radioestadio vídeo @SeFutbol pic.twitter.com/BL1vwlkbOJ — Radioestadio (@Radioestadio) November 14, 2020

В останньому матчі Ліги націй Іспанія зустрінеться зі збірною Німеччини вже 17 листопада.