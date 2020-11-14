Сборная Испании по футболу 14 ноября продолжила серию без побед в Лиге наций. "Красная фурия" на выезде вырвала ничью у Швейцарии в матче 5 тура Лиги наций.

Швейцария – Испания 1:1

Голы: Фройлер, 26 – Морено, 89

Нереализованный пенальти: Рамос, 58, 79 (Испания)

Удаление: Ельведи, 79 (Швейцария)

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Ход игры

Первый момент в матче имели хозяева, пишет 24 канал. Шакире оказался первым на мяче в штрафной и нанес удар в левый нижний угол ворот. Однако, Унай Симон был к нему готов и выполнил блестящий сэйв

На 26-й минуте швейцарцы неожиданно открыли счет. Эмболо оказался один на правом фланге и прострелил в штрафную. Казалось простую передачу замкнул Фройлер точным ударом в угол.

Очень быстро Швейцария могла удвоить преимущество, но Симон спас команду после удара со штрафного.

Испания едва ли не в первый момент создала под занавес тайма. Руис нанес неплохой удар, но Зоммер совершил эффектный сэйв. Уже в компенсированное время гости могли забить гол в раздевалку.

Ферран Торрес во время розыгрыша углового получил мяч в штрафной, но направил его над перекладиной ворот.

Сразу после перерыва Рамос потерял стопроцентную возможность сравнять счет, промахнувшись с пенальти. Капитан Испании попытался отправить мяч в левый нижний угол ворот, но Зоммер отбил мяч.

В конце встречи на поле вспыхнули страсти. Сначала Эльведи нарушил правила в штрафной, за что получил второй горчичник и был удален. Испания получила вторую стопроцентную возможность, но Рамос вновь не смог переиграть Зоммера.

Только на 89-й минуте Испания дожала Швейцарию. "Красная фурия" развернула быструю атаку левым флангом: Родригес прострелил на Морено, "расстрелял" Зоммера.

В итоге команды поделили очки. Испания потеряла первое место, пропустив Германию. Зато Швейцария приблизилась к Украине на расстояние одной победы.

Швейцария – Испания видеообзор