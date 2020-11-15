В субботу, 14 ноября, Швейцария на своем поле принимала Испанию в 5-м туре группы Лиги наций. Лидер гостей Серхио Рамос дважды не сумел реализовать 11-метровый удар в поединке.

Фаворитом этого противостояния считались испанцы, лидирующие в группе D. Но события в матче развивались не по плану гостей. Испания не только не смогла победить, а и их лидер команды и обороны Серхио Рамос не использовал два 100-процентных момента, чтобы вывести сборную вперед во встрече, пишет 24 канал.

Более о матче Испания в большинстве вырвала ничью у Швейцарии Рамос не забил 2 пенальти – видео

Неудачник дня

Уже на 26-й минуте счет открыла Швейцария благодаря точному удару Фройлера. После перерыва уже на 57-й минуте мяч попал в руку Родригеса – пенальти. К отметке уверенно подошел защитник "Реала", но голкипер Зоммер был хитрее испанца и угадал направление полета мяча.

Ближе к концу матча арбитр встречи еще раз указал на 11-метровую отметку. Мяч в руки взял Рамос и вновь направился, чтобы пробить пенальти и исправиться за прошлый момент. Серхио пробил в левый угол ворот, но этого оказалось недостаточно, чтобы переиграть голкипера. Зоммер легко справился с ударом. Несчастье упало в тот вечер на плечи испанского лидера.

В итоге испанским футболистам удалось сравнять счет – 1:1. Это не тот результат на который надеялись гости.

Затроллил капитана

После матча известный карикатурист Омар Момани в своем инстаграме пошутил над защитником сборной Испании и посоветовал ему обратиться за советом по пробитию пенальти к Лео Месси или Криштиану Роналду. Но написал их фамилии довольно забавно.

"Серхио Рамос не забил два пенальти в одном матче. Кому-то стоит посмотреть Песси и Пеналдо", – подписал Момани.

В последнем 6-м туре группы Лиги наций испанская сборная сыграет домашний поединок против Германии (17 ноября). Команда Лёва благодаря победе над Украиной возглавила группу D.