Недавно СМИ облетели новости, связанные с футбольными клубами Ворскла из Полтавы, а также Горняк-Спорт из Горишних Плавней. К обеим командам имеет отношение компания Ferrexpo.

Напомним, изначально сообщалось, что Ворскле урежут финансирование. А вот что касается Горняк-Спорт, то команда просто исчезнет. После последнего матча игроки получили статус свободного агента. Часть из этих утверждений оказалась правдивой. Профессиональной команды в Горишних Плавнях и впрямь больше не будет. Это в комментарии "Кременчугской газете" подтвердил руководитель направления корпоративной социальной ответственности компании Ferrexpo Юрий Химич.

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По его словам, в компании решили сосредоточиться на поддержке одной профессиональной команды. И это будет именно Ворскла. Зато в Верхних Плавнях компания планирует заняться развитием детского футбола.

"Мы довольны результатами, которые показывает Ворскла, занимая высшие места в Премьер-лиге. Мы верим в успех команды и продолжаем ее финансировать в полном и даже большем объеме. Наша цель – участие в клубных турнирах УЕФА", – заявил Юрий Химич.

Однако о каких именно суммах идет речь – не указал.

Зато поддерживать Горняк-Спорт в компании не планируют.

"После детального анализа ситуации и изучения мнения жителей города мы пришли к выводу, что нет необходимости поддерживать приезжих в Верхние Плавные футбольных легионеров, поскольку социальный эффект от этого проекта меньше, чем от привлечения детей из нашего региона к футболу", – убеждают в компании.

Зато решили увеличить финансирование детско-юношеского футбольного клуба Горняк-Спорт. В 2021 году на его нужды выделено на 3 миллиона гривен больше, чем в прошлом году.