Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко мог перейти в английскую Премьер-лигу (АПЛ) гораздо раньше. Ярмоленко стал игроком английского Вест Хэма в 2018 году, но утверждает, что Динамо еще до его перехода в Боруссию Д получало предложения из АПЛ.

Не хотел уходить из Динамо свободным агентом

Ярмоленко в интервью Transfermarkt рассказал, что одной из причин, почему он ранее не переехал играть в топ-чемпионаты Европы, стали обязательства перед Динамо.

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Украинский футболист заявил, что не хотел уходить из Динамо свободным агентом, то есть бесплатно.

Всегда хотел оказаться в Англии. Играть в АПЛ было моей мечтой. Но тогда возникли некоторые трудности. Во-первых, я не хотел уходить из Динамо свободным агентом. Я хотел, чтобы клуб, который меня воспитал, мог заработать на моем трансфере. И раньше уже были предложения от английских клубов, но наш президент, Игорь Михайлович, не мог договориться с ними о цене,

– сказал Ярмоленко.

В 2017 году Динамо получило предложение от Боруссии Д. Немецкий клуб заплатил за Ярмоленко 25 миллионов евро.

Переезд Ярмоленко в Европу состоялся, когда футболисту было 27 лет. Футболист утверждает, что его целью было помочь Динамо стать чемпионом Украины.

"С Динамо мне долго не удавалось стать чемпионом Украины. И это всегда было очень важной целью для меня. Я очень хотел стать чемпионом и только потом уехать в Европу. И это всегда было моей важной целью. Я очень хотел этого, и только потом уехать в Европу", – отметил футболист.

По словам Ярмоленко, Динамо получало предложения, но не отпускало его из-за низких трансферных предложений.

С другой стороны, поступившие в то время предложения не устраивали нашего президента. Он сказал, что я стою гораздо больше. Я понял, что такой футбол, который тоже в своем роде бизнес. Поэтому решение было правильным для меня, я очень уважаю Игоря Михайловича,

– отметил экс-игрок Динамо.

Вместе с тем, Ярмоленко убеждает, что никакой трагедии бы не произошло, если бы он не переехал в Европу.

"Самым важным для меня было всегда получать удовольствие от игры", – резюмировал Андрей.