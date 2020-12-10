Нещодавно ЗМІ облетіли новини, пов'язані з футбольними клубами Ворскла з Полтави, а також Гірник-Спорт з Горішніх Плавнів. До обох команд має відношення компанія Ferrexpo.

Нагадаємо, спочатку повідомлялося, що Ворсклі уріжуть фінансування. А от щодо Гірник-Спорт, то команда просто зникне. Після останнього матчу гравці отримали статус вільного агента. Частина з цих тверджень виявилася правдивою. Професійної команди в Горішніх Плавнях і справді більше не буде. Це в коментарі "Кременчуцькій газеті" підтвердив керівник напрямку корпоративної соціальної відповідальності компанії Ferrexpo Юрій Химич.

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За його словами, в компанії вирішили зосередитися на підтримці однієї професійної команди. І це буде саме Ворскла. Натомість у Горішніх Плавнях компанія планує зайнятися розвитком дитячого футболу.

"Ми задоволені результатами, які показує Ворскла, посідаючи вищі місця в Прем'єр-лізі. Ми віримо в успіх команди та продовжуємо її фінансувати в повному і навіть збільшеному обсязі. Наша мета – участь у клубних турнірах УЄФА", – заявив Юрій Химич.

Однак про які саме суми йде мова – не вказав.

Натомість підтримувати Гірник-Спорт в компанії не планують.

"Після детального аналізу ситуації та вивчення думки жителів міста ми прийшли до висновку, що нема потреби підтримувати приїжджих в Горішні Плавні футбольних легіонерів, оскільки соціальний ефект від цього проєкту менший, ніж від залучення дітей з нашого регіону до футболу", – переконують у компанії.

Зате вирішили збільшити фінансування дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник-Спорт. У 2021 році на його потреби виділять на 3 мільйони гривень більше, аніж минулоріч.