Компания EA Sports объявила лучших игроков в своем футбольном симуляторе FIFA 21.

Наиболее потенциально сильным украинским игроком оказался вратарь мадридского "Реала" и нашей национальной сборной Андрей Лунин, пишет 24 канал.

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Наиболее высокий рейтинг среди украинцев получили Марлос (81), Виктор Цыганков (80) и Тарас Степаненко (80).

Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко тоже получил рейтинг 80. В FIFA 20 у Зинченко был рейтинг 78. Украинец получил следующие показатели: скорость – 73, удар – 66, пас – 81, дриблинг – 80, защита – 77, атлетизм – 69.

А вот ниже всех рейтинг Нещерета – 54, Исаенко – 55, Трубина – 59, Левченко – 60 и Кучерука – 60.

Когда выйдет FIFA 21

Игра FIFA 21 будет доступна на PS4, Xbox One или PC. Ее выход запланирован на 9 октября. Для тех, кто сделает предзаказ, игра будет доступна уже 6 октября. Для владельцев EA Access (PS4 или Xbox One) или Origin Access (PC) пробную версию игры получат еще 1 октября.

Стоимость игры – от 1799 до 2499 гривен.