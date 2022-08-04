Возможность расширения списка видов спорта
В олимпийскую программу уже входят 28 видов спорта. Еще девять дисциплин смогут претендовать на включение на Олимпиаду 2028 года.
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Среди этих видов спорта следует выделить каратэ, где у украинцев были бы хорошие шансы на медали. Также в этот список кандидатов вошли картинг, крикет, бейсбол/сотфбол, лакросс, кикбоксинг, сквош, флаг-футбол и брейк-данс. Представители этих дисциплин могут подать заявки на рассмотрение организаторам.
Международный олимпийский комитет может включить в этот список претендентов еще бокс, тяжелую атлетику и современное пятиборье. На Олимпийских играх-2024 спортсмены этих видов спорта не смогут побороться за награды в Париже.
Напомним, что на Олимпиаду-2024 могут не допустить российские и белорусские спортсмены.
- На Играх-2020 в Токио, которые из-за коронавируса состоялись летом 2021-го, Украина получила две награды по карате. Анжелика Терлюга проиграла представительнице Болгарии Ивету Горановой в золотом финале категории до 55 килограммов, получив "серебро".
- "Бронзу" завоевал Станислав Горуна в кумите (75 килограммов).