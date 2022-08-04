Возможность расширения списка видов спорта

В олимпийскую программу уже входят 28 видов спорта. Еще девять дисциплин смогут претендовать на включение на Олимпиаду 2028 года.

Читайте также Мы ничего не потеряем, – Россия готовится к собственной Олимпиаде в случае недопуска к Играм-2024

Среди этих видов спорта следует выделить каратэ, где у украинцев были бы хорошие шансы на медали. Также в этот список кандидатов вошли картинг, крикет, бейсбол/сотфбол, лакросс, кикбоксинг, сквош, флаг-футбол и брейк-данс. Представители этих дисциплин могут подать заявки на рассмотрение организаторам.

Международный олимпийский комитет может включить в этот список претендентов еще бокс, тяжелую атлетику и современное пятиборье. На Олимпийских играх-2024 спортсмены этих видов спорта не смогут побороться за награды в Париже.

Напомним, что на Олимпиаду-2024 могут не допустить российские и белорусские спортсмены.