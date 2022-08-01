В россии проведут свою Олимпиаду

Президент центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев заявил, что россия готова может организовать аналог Олимпиады у себя в стране, если ее не допустят к пожилым Играм-2024 в Париже.

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В принципе, нам по барабану на Олимпиаду мы проведем свою Олимпиаду, которая будет не хуже. Все страны подтянутся к нам, к справедливости, к разуму, к общей форме понимания прогресса, культуры и будущего для наших побед. Мы все равно лучшие в мире, мы никогда никого не обманывали, не смешивали спорт с политикой,

– заявил Лайшев.

Также чиновник подчеркнул, что Россия ничего не потеряет, если не поедет на Олимпиаду-2024.

"Это же касается общей культуры, живописи, эстрады, классических произведений, книг – мы всегда были до этого лояльны, надо стоять на своем, и тогда мы добьемся успеха. Если нас не пустят на Олимпиаду, то мы ничего не потеряем. Надо жить мирно, радоваться жизни на маленькой планете, на которой мы живем и добиваться мира", – добавил россиянин.

Почему Россия и Беларусь могут оказаться вне Игры-2024

Ранее член МОК Крейг Риди сообщил, что комитет сомневается, что белорусские и российские спортсмены могут принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Продолжение агрессии против Украины уменьшает шансы спортсменов из России и Беларуси поехать на Олимпийские игры-2024 фактически до нуля. Большинство тамошних атлетов дисквалифицированы профильными федерациями, что лишило права квалифицироваться на главный турнир.

Напомним. Олимпийские игры в Париже намечены на июль – август 2024 года.