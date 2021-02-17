Испанская Барселона и французский ПСЖ одними из первых сыграли свои первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. И в этой паре почти определился клуб, который выйдет в четвертьфинал турнира.

Барселона была разгромлена дома 1:4. Счет в матче открыл Месси с пенальти. Но к концу матча Мбаппе забил трижды, чем повторил достижение Андрея Шевченко (он единственный до этого оформлял хет-трик против Барселоны в Лиге чемпионов на "Камп Ноу").

Как это было Спорный пенальти и хет-трик Мбаппе: ПСЖ разгромил Барселону в Лиге чемпионов – видео

Такой счет после первого матча заставил букмекеров изменить котировки в этой паре. До этого матча проход Барселоны в четвертьфинал Лиги чемпионов оценивали коэффициентом 1,96. На проход ПСЖ коэффициент был 1,93.

Теперь же в Favbet коэффициент на проход Барселоны – аж 19,00. На проход ПСЖ ставки не принимают.

И напомним, что Барселона имеет уже успешный опыт прохода ПСЖ после разгромного поражения в первом матче. Было это в 2017 году. Правда, тогда "блаугранас" проиграли первый матч 4:0 на выезде. А дома создали настоящее чудо, обыграв соперника 6:1. При этом три гола были забиты с 88 до 90+5 минуты.

Удастся ли на этот раз Барселоне осуществить невероятный камбэк, но на этот раз на "Парк де Пренс", узнаем уже 10 марта. Именно тогда состоится ответный матч ПСЖ – Барселона.