Іспанська Барселона та французький ПСЖ одним з перших зіграли свої перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. І в цій парі майже визначився клуб, який вийде у чвертьфінал турніру

Барселона була розгромлена вдома 1:4. Рахунок у матчі відкрив Мессі з пенальті. Але до кінця матчу Мбаппе забив тричі, чим повторив досягнення Андрія Шевченка (він єдиний до цього оформлював хет-трик проти Барселони в Лізі чемпіонів на "Камп Ноу").

Як це було Спірний пенальті Мессі та хет-трик Мбаппе: ПСЖ розгромив Барселону у Лізі чемпіонів – відео

Такий рахунок після першого матчу змусив букмекерів змінити котирування в цій парі. До цього матчу прохід Барселони у чвертьфінал Ліги чемпіонів оцінювали коефіцієнтом 1,96. На прохід ПСЖ коефіцієнт був 1,93.

Тепер же у Favbet коефіцієнт на прохід Барселони – аж 19,00. На прохід ПСЖ ставки не приймають.

Та нагадаємо, що Барселона має вже успішний досвід проходу ПСЖ після розгромної поразки в першому матчі. Було це у 2017 році. Правда тоді "блаугранас" програли перший матч 4:0 на виїзді. А вдома створили справжнє чудо, обігравши суперника 6:1. При цьому три голи було забито з 88 до 90+5 хвилини.

Чи вдасться цього разу Барселоні здійснити неймовірний камбек, але цього разу на "Парк де Пренс", дізнаємося вже 10 березня. Саме тоді відбудеться матч-відповідь ПСЖ – Барселона.