Солидные призовые: сколько Реал заработал благодаря перформансу Лунина в 1/4 Лиги чемпионов

Мадридский Реал выбил Манчестер Сити на пути к полуфиналу Лиги чемпионов-2023/2024. Судьба путевки определилась в ответном матче, который состоялся 17 апреля в Манчестере.

Команды определили полуфиналиста Лиги чемпионов только в серии послематчевых пенальти, где более точными были футболисты Реала – 3:4. Андрей Лунин парировал два 11-метровых (от Силвы и Ковачича), став героем для своей команды.

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Украинец помог "сливочным" солидно заработать

Хоть Лунин и не получил награду MVP матча от УЕФА, но получил высокое признание от статистических порталов. Андрей вошел сразу в две команды недели Лиги чемпионов да еще и получил высший балл. Кроме этого яркий перфоменс украинского голкипера щедро пополнил казну Реала.

За выход в полуфинал ЛЧ мадридский клуб получил 12,5 миллиона евро. Такую сумму получил каждый участник, который добрался 1/2 финала турнира.

Напомним, что в полуфинал Лиги чемпионов пробились Реал, Бавария, ПСЖ и дортмундская Боруссия. Все поединки будут начинаться в 22:00 (по Киеву).

Полуфинальные пары Лиги чемпионов:

Бавария – Реал (30 апреля и 8 мая)

Боруссия Дортмунд – ПСЖ (1 мая и 7 мая)

Отметим, что выход в финал ЛЧ принесет клубам еще по 15,5 миллиона, а победитель турнира получит еще дополнительно 4,5 миллиона.

К слову, финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на легендарном "Уэмбли" в Лондоне.