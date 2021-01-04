Председатель Комитета национальных сборных команд УАФ, а ранее легендарный тренер Мирон Маркевич дал советы наставнику Динамо Мирче Луческу по усилению состава. Зимой румынскому специалисту нужно подумать над двумя позициями – полузащитника и нападающего.

Мирон Маркевич оценил игру киевского Динамо под руководством Мирчи Луческу. Специалист выделил дисциплину команды и выступления киевлян на евроарене, сообщает официальный сайт УАФ.

Вот так Рекорд для Динамо: лидер Цыганков за космические деньги может перейти в Милан

Совет от легенды футбола

Также бывший тренер Днепра посоветовал тренерскому штабу серьезно задуматься над усилением состава. Он выделил две проблемные позиции в команде.

"Команда впервые за четыре года вышла в основную сетку Лиги чемпионов, пробилась в весеннюю часть еврокубков. В чемпионате динамовцы идут на первом месте, поэтому пока все для них складывается неплохо. Правда, зимой Динамо крайне важно усилиться. Думаю, не помешал бы хороший нападающий, да и в середине поля у бело-синих не все гладко", – посоветовал Мирон Богданович.

Уже после зимы Маркевич ждет как щедрую еврокубковую весну для украинских клубов, так и интересную борьбу за "золото" чемпионата Украины.

Киевский клуб уже работает над пополнением состава. Луческу нацелился на иностранный рынок и не слишком активно просматривает украинских футболистов. Руководство клуба активно работает над подписанием 19-летнего атакующего полузащитника Лиэля Абады. Соглашение о переходе футболиста Маккаби Петах-Тиква в Динамо практически было согласовано. И в последний момент сторону игрока не устроил личный контракт, который предложили киевляне.

Также клуб отпустил в аренду Георгия Цитаишвили, который вторую часть сезона проведет в Ворскле.

Итоги 2020-го года для Динамо: коротко