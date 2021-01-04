Какие позиции нужно усилить Динамо: Маркевич дал совет Луческу
Председатель Комитета национальных сборных команд УАФ, а ранее легендарный тренер Мирон Маркевич дал советы наставнику Динамо Мирче Луческу по усилению состава. Зимой румынскому специалисту нужно подумать над двумя позициями – полузащитника и нападающего.
Мирон Маркевич оценил игру киевского Динамо под руководством Мирчи Луческу. Специалист выделил дисциплину команды и выступления киевлян на евроарене, сообщает официальный сайт УАФ.
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Совет от легенды футбола
Также бывший тренер Днепра посоветовал тренерскому штабу серьезно задуматься над усилением состава. Он выделил две проблемные позиции в команде.
"Команда впервые за четыре года вышла в основную сетку Лиги чемпионов, пробилась в весеннюю часть еврокубков. В чемпионате динамовцы идут на первом месте, поэтому пока все для них складывается неплохо. Правда, зимой Динамо крайне важно усилиться. Думаю, не помешал бы хороший нападающий, да и в середине поля у бело-синих не все гладко", – посоветовал Мирон Богданович.
Уже после зимы Маркевич ждет как щедрую еврокубковую весну для украинских клубов, так и интересную борьбу за "золото" чемпионата Украины.
Киевский клуб уже работает над пополнением состава. Луческу нацелился на иностранный рынок и не слишком активно просматривает украинских футболистов. Руководство клуба активно работает над подписанием 19-летнего атакующего полузащитника Лиэля Абады. Соглашение о переходе футболиста Маккаби Петах-Тиква в Динамо практически было согласовано. И в последний момент сторону игрока не устроил личный контракт, который предложили киевляне.
Также клуб отпустил в аренду Георгия Цитаишвили, который вторую часть сезона проведет в Ворскле.
Итоги 2020-го года для Динамо: коротко
- Динамо в статусе лидера УПЛ ушло на зимний перерыв. Они на один пункт опережают ближайшего конкурента Шахтера – 30 очков.
- На евроарене выступления динамовцев были довольно таки неплохие – вылет из Лиги чемпионов в Лигу Европы. Правда, "красно-белые" попали в так называемую "группу смерти". Подопечные Луческу встречались с Барселоной, Ювентусом и Ференцварошем.
- За 6 матчей украинский клуб получил 4 пункта и занял третье место. Теперь киевлян ждет плей-офф Лиги Европы, где Динамо встретится с бельгийским Брюгге. За соперника выступает украинский защитник Эдуард Соболь.
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