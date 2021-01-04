Голова Комітету національних збірних команд УАФ, а раніше легендарний тренер Мирон Маркевич дав поради наставнику Динамо Мірчі Луческу щодо підсилення складу. Взимку румунському фахівцю потрібно подумати над двома позиціями – півзахисника та нападника.

Мирон Маркевич оцінив гру київського Динамо під керівництвом Мірчі Луческу. Фахівець виділив дисципліну команди та виступи киян на євроарені, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Порада від легенди футболу

Також колишній тренер Дніпра порадив тренерському штабу серйозно задуматись над підсиленням складу. Він виділив дві проблемні позиції у команді.

"Команда вперше за чотири роки вийшла до основної сітки Ліги чемпіонів, пробилася до весняної частини єврокубків. У чемпіонаті динамівці йдуть на першому місці, тому поки що все для них складається непогано. Правда, взимку Динамо вкрай важливо підсилитися. Думаю, не завадив би хороший нападник, та й у середині поля в біло-синіх не все гладко", – порадив Мирон Богданович.

Вже після зими Маркевич чекає на щедру єврокубкову весну для українських клубів, так і на цікаву боротьбу за "золото" чемпіонату України.

Київський клуб вже працює над поповненням складу. Луческу націлився на іноземний ринок та не надто активно переглядає українських футболістів. Керівництво клубу активно працює над підписанням 19-річного атакувального півзахисника Ліеля Абади. Угода про перехід футболіста Маккабі Петах-Тіква в Динамо практично була узгоджена. Та в останній момент сторону гравця не влаштував персональний контракт, який запропонували кияни.

Також клуб відпустив в оренду Георгія Цитаїшвілі, який другу частину сезону проведе у Ворсклі.

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