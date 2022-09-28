Какие люди воюют – такие поступки они и совершают, – Гвоздик о зверствах оккупантов

Украинский боксер Александр Гвоздик прокомментировал зверства оккупантов в Харьковской области. Он поделился мнениями о военной политике россиян.

Гвоздик: Вы посмотрите, кто воюет

К сожалению, на освобожденных территориях все чаще находят застенчивые, где россияне подвергали пыткам мирных украинцев. Только в Изюме обнаружили массовое захоронение, где эксгумировали тела со следами пыток.

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Александр Гвоздик прокомментировал действия русской армии. Бокс слышал лично истории от своих знакомых, проживающих в Харьковской области.

"Я думаю, что они это делают из-за наживы. Потому что я не знаю таких случаев... возможно они случались... Но я не слышал о случаях или доказанных случаях, когда людей просто пытают. Обычно я многое слышал от друзей, проживающих в тех городах, как Изюм и Балаклея. Они похищают людей и потом начинают их пытать за выкуп. Или они контактируют с близкими о выкупе", – сказал Александр.

Все эти истории, когда они воруют бытовую технику из домов – это правда! Но вы посмотрите, кто воюет. Если они освободили заключенных по ужасным статьям, сидевшим в этих городах. Что вы от них ожидаете? Какие люди воюют – такие поступки они и совершают,

– добавил боксер.

Эксклюзивное интервью Александра Гвоздика о возвращении на ринг, вероятном бое с российскими боксерами, отношения с Усиком и Ломаченко читайте по ссылке.

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