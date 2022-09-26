Гвоздик уже 9 лет проживает в США. Там и застала его война. Отец остался в Украине. Об этом он рассказал в интервью сайту 24 канала.

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"Знаете как сейчас… Если он жив, то значит с ним все в порядке. Но это относительно. Конечно сказать, что он стопроцентно в порядке я не могу, потому что, пожалуй, так не может сказать ни один харьковчанин", – рассказал Гвоздик.

Боксер на время забирал отца к себе еще до войны. Но тот решил возвратиться в родной город.

"Он жил у меня несколько месяцев. Но он человек, я бы так сказал, старой закалки. Он никуда из Харькова уже, пожалуй, не поедет. Есть такие люди, которым уже за 60, которые, пожалуй, этого уже не хотят", – рассказал Гвоздик.

Харьков же находится под постоянным обстрелом российских оккупантов. Следовательно, кадры разрушенного города вызывают у боксера только грусть.

"Это грустно. Но, что мы можем сделать? Воевать, помогать, поддерживать – все. Все, что чувствую, – это грусть. Когда я вижу эти кадры, вижу те места... Опять же, я уже почти 9 лет живу в США. Я выбрал эту страну для жизни еще задолго до того, как война началась. Но какая-то часть меня до сих пор в Харькове, поэтому никаких приятных эмоций эти ужасные кадры у меня не вызывают", – признался Гвоздик.

Эксклюзивное интервью Александра Гвоздика о возвращении на ринг, вероятном бое с российскими боксерами, отношения с Усиком и Ломаченко читайте вскоре на сайте 24 канала.