Мудрик откровенно рассказал, какие клубы пытались подписать его в летнее трансферное окно

Европейские гранды продолжают "охотиться" на Михаила Мудрика. Лидер Шахтера рассказал, с кем контактировал в летнее трансферное межсезонье.

21-летний левый вингер откровенно рассказал, кто летом выходил на разговор с ним. Михаил признался, что ему очень не понравилось такое безумное количество слухов о его возможном трансфере в европейскую команду. Мудрик сказал, что любит конкретику и лаконичность заинтересованных сторон.

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Мудрик: Я разговаривал с двумя или тремя тренерами других клубов

Лидер Шахтера назвал трех тренеров клубов, с которыми контактировал летом 2022-го. Это команды из трех разных чемпионов Европы.

Я разговаривал с двумя или тремя тренерами других клубов. Это Ницца, Байер и Брентфорд. Тогда, когда не вышло, я расстроился. Но сейчас мы видим, что божий план лучше, чем мои мечты,

– признался Мудрик.

"Сегодня ты разговариваешь с одним тренером. Уже думаешь только об этой команде, уже смотришь видео о них, понемногу знакомишься с командой. Разговоры только о них. Тренер звонит по телефону и говорит, что ждет сборы. Потом что-то не получилось, клубы не договорились. Появляется новая команда, снова звонит по телефону главный тренер", - добавил вингер донецкого клуба.

Мудрик рассказал. что такие разговоры с тренерами только заряжают еще больше, чтобы в будущем получить возможность сыграть за этот клуб.

Ты уже сосредоточился, в уме только одна команда. И когда так с одним тренером, вторым, третьим... Больше не хочешь переживать за это все. Просто не остается эмоций,

– сказал Михаил.

Напомним, что в СМИ много слухов о возможном переходе в лондонский Арсенал. Вроде бы "канониры" продолжают следить за Михаилом и даже контактировали с его окружением.

Мудрик тоже не прочь одеть футболку команды из Лондона, за которую выступает один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко. У Михаила в будущем есть шанс поиграть на одном фланге с Зиной.

У Мудрика есть контракт с Шахтером до конца 2026 года. Вероятно, что с такой замечательной игрой покинет "горняков" еще зимой 2023 года. В сезоне-2022/2023 провел 16 матчей, в которых забил 8 голов и сделал столько же результативных передач.