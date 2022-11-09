СМИ сообщают, что лондонский клуб уже контактировал с Мудриком и провел положительные переговоры. Не исключено, что уже зимой 2023 Михаил наденет футболку Арсенала.
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Переезд в Лондон уже не за горами
Левый вингер сборной Украины близок к тому, чтобы стать вторым украинцем в составе "канониров". Перед стартом сезона в Арсенал перешел один из лидеров "сине-желтых" Александр Зинченко.
Ранее в интернете истекала информация о том, что Арсенал будет продолжать следить за талантливым питомцем "горняков" и в зимнее трансферное окно попытается переманить к себе Михаила.
Если все подтвердится, то уже в дебютный сезон у Мудрик будет отличный шанс стать чемпионом АПЛ. После 13 сыгранных матчей подопечные Микеля Артеты лидируют в Английской Премьер-лиге, опережая МанСити на 2 балла.
Мудрик стал настоящим открытием этого сезона, особенно в Лиге чемпионов. Поэтому неудивительно, почему такое внимание приковано именно к этому талантливому вингеру.
Ранее в донецком клубе заверили, что не будут требовать заоблачных средств за трансфер своего питомца, но оценивают Мудрика в солидную сумму. Дончане ставят его в один ряд с лучшими левыми вингерами планеты – Мбаппе, Винисиусом и другими.