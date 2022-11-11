По информации СМИ, "канониры" ежедневно контактируют с Мудриком, донецким Шахтером и предлагает немалые суммы. Однако известный инсайдер Фабрицио Романо решил расставить все точки над "i".

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Арсенал пытается схитрить

Как сообщил Романо, Арсенал действительно активно работает над трансфером левого вингера Шахтера. Но пока лондонский клуб не посылал никаких официальных предложений "горнякам".

Пока "канониры" ведут лишь разговоры с близким окружением футболиста. Если Арсеналу удастся договориться с Шахтером, Мудрик станет вторым украинцем в составе "канониров". В сезоне-2022/2023 за лондонцев выступает Александр Зинченко.

Шахтер ждет солидные деньги

Шахтер тоже не торопится прощаться со своим лидером атаки. Дончане не слишком настроены продавать Мудрика в будущее зимнее трансферное окно. Однако есть одно условие, которое заставит донецкий клуб задуматься и изменить свое решение. Украинский гранд рассмотрит предложение иностранного клуба, если тот предложит при Михаиле 65 – 70 миллионов евро.

Ранее дончане уверяли, что не будут вешать на своего питомца заоблачные ценники. Но сравнили трансфер Мудрика со 100-миллионным переходом Антони в Манчестер Юнайтед.

Напомним! Мудрик соединен с Шахтером действующим контрактом, рассчитанным до конца июня 2026 года. В этом сезоне Михаил отыграл 15 матчей, в которых наколотил 8 голов и сделал 7 ассистов.