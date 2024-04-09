Победы недостаточно: Лунин и звезды Реала получили серьезное задание от президента на матч ЛЧ

Во вторник, 9 апреля, возобновляется розыгрыш Лиги чемпионов-2023/2024. В этот день состоятся сразу два четвертьфинальных матча, в одном из которых мадридский Реал примет английский Манчестер Сити.

Это будет первая четвертьфинальная встреча Реала и МанСити в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов-2023/2024. Накануне поединка футболисты Карло Анчелотти имели личный разговор с президентом клуба Флорентино Пересом.

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Владелец мадридского клуба ожидает не только победу, но и поставил определенную задачу перед командой, которую они должны воплотить в реальность в домашнем матче против "горожан".

Нам недостаточно будет просто победить, мы должны попытаться выиграть с разницей в более чем один гол. Я убежден, что вы сможете это сделать, я верю в вас,

– заявил Перес.

Сайт 24 Канала проведет текстовый онлайн четвертьфинала Лиги чемпионов Реал – МанСити. Начало поединка 9 апреля в 22:00 (по киевскому времени).

С большой вероятностью, что место в воротах Реала в этой важной игре займет наш Андрей Лунин. Украинец уже провел в этом сезоне-2023/2024, который является для него самым успешным в футболке "сливочных", 24 матча, в которых пропустил 19 голов и отыграл 11 поединков на ноль.

История встреч Реала и МанСити