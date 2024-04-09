Это будет первая четвертьфинальная встреча Реала и МанСити в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов-2023/2024. Накануне поединка футболисты Карло Анчелотти имели личный разговор с президентом клуба Флорентино Пересом.
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Какое задание получили футболисты Реала
Владелец мадридского клуба ожидает не только победу, но и поставил определенную задачу перед командой, которую они должны воплотить в реальность в домашнем матче против "горожан".
Нам недостаточно будет просто победить, мы должны попытаться выиграть с разницей в более чем один гол. Я убежден, что вы сможете это сделать, я верю в вас,
– заявил Перес.
С большой вероятностью, что место в воротах Реала в этой важной игре займет наш Андрей Лунин. Украинец уже провел в этом сезоне-2023/2024, который является для него самым успешным в футболке "сливочных", 24 матча, в которых пропустил 19 голов и отыграл 11 поединков на ноль.
История встреч Реала и МанСити
- 9 апреля команды в 11-й раз сыграют между собой.
- В Манчестер Сити на одну победу больше в очных встречах, чем у Реала – 4 против 3-х побед у испанского клуба. Еще 3 поединка сводились к мировым.
- Клубы играть между собой не так давно. В прошлом сезоне-2022/2023 Реал и МанСити встречались в рамках полуфинала ЛЧ. Тогда первая игра закончилась ничьей 1:1. А вот в ответном матче команда Пепе Гвардиолы разгромила дома "сливочных" 4:0.
- Последний раз Реал побеждал этот английский гранд в сезоне-2021/2022. Было это в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов – 3:1.