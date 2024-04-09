Це буде перша чвертьфінальна зустріч Реала та МанСіті у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів-2023/2024. Напередодні поєдинку футболісти Карло Анчелотті мали особисту розмову із президентом клубу Флорентіно Пересом.
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Яке завдання отримали футболісти Реала
Власник мадридського клубу очікує не лише перемогу, а й поставив певне завдання перед командою, яке вони повинні втілити у реальність у домашньому матчі проти "містян".
Нам недостатньо буде просто перемогти, ми повинні спробувати виграти з різницею в більш ніж один гол. Я переконаний, що ви зможете це зробити, я вірю у вас,
– заявив Перес.
З великою ймовірністю, що місце у воротах Реала у цій важливій грі займе наш Андрій Лунін. Українець вже провів у цьому сезоні-2023/2024, який є для нього найуспішнішим у футболці "вершкових", 24 матчі, у яких пропустив 19 голів та відіграв 11 поєдинків на нуль.
Історія зустрічей Реала та МанСіті
- 9 квітня команди в 11-те зіграють між собою.
- У Манчестер Сіті на одну перемогу більше в очних зустрічах, аніж у Реала – 4 проти 3-х звитяг в іспанського клубу. Ще 3 поєдинки зводились до мирових.
- Клуби грати між собою не так давно. У минулому сезоні-2022/2023 Реал та МанСіті зустрічались у рамках півфіналу ЛЧ. Тоді перша гра закінчилась нічиєю 1:1. А от у матчі-відповіді команда Пепе Гвардіоли розгромила вдома "вершкових" 4:0.
- Востаннє Реал перемагав цей англійський гранд у сезоні-2021/2022. Було це у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів – 3:1.