В "Туманном Альбионе" прошли матчи 7-го тура Английской Премьер-лиги. Командам некоторых украинцев сложно дался старт сезона, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Дикая развязка в АПЛ: Ливерпуль с двумя изъятиями проиграл Тоттенхэму через автогол в конце

Нужно вылезать со дна

Эвертон Виталия Миколенко уступил в очной встрече дебютанту АПЛ Лутону со счетом 1:2. Украинский футболист появился на поле снова со стартовых минут, хорошо продемонстрировав себя в прошлых матчах "ирисок", но вот в двух пропущенных голах есть огрешность Виталия, хоть и незначительная. Сначала Николенко не успел за накрыть пробившего в перекладину Морриса, а уже тогда игроки Лутона сыграли на добивании. Минутами позже Миколенко оказался один против двух игроков во время подачи уже со штрафного, не имея возможности "разорваться".

Несмотря на это, Sofascore оценил украинца самый высокий среди игроков Эвертона – 7,7 (получил почти лучший балл в матче вообще). К тому же в активе Миколенко 7 победных единоборств в 7 эпизодах, 6 отборов в 6 попытках, 3 удачных выноса, 4 успешных передачи с продвижением (из 7-и попыток), 113 касаний мяча и 80 процентов точности передач, три с которых пошли под удар, только 1 победа в 3 эпизодах в верховой борьбе и 1 точный навес из 5-ти. Эвертон после 7-го тура занял 16-ю строчку в лиге (4 очка), а Лутон одержал дебютную победу в АПЛ.

Видеообзор матча:

В другом матче, в котором приняли участие украинцы, сошлись претенденты на чемпионство АПЛ и на борьбу за выживание – Арсенал и Борнмут. "Канониры" уверенно разбили "вишен" со счетом 4:0. Украинские защитники английских коллективов Александр Зинченко и Илья Забарный традиционно появились на поле со стартовых минут. Александр Зинченко был даже близок к собственному голу и ассиста, однако не сложилось. А вот Илья Забарный, в свою очередь, делал все возможное, чтобы его команда отыграла достойно, но он все пошло по тому же сценарию, что и у украинского "канонира".

Тот же Sofascore оценил игру центрального защитника Борнмута среднее для Борнмута – 6,5. Универсальный игрок Арсенала стал одним из лучших в своей команде, поскольку получил высокий балл – 7,5 (уступил по оценке только 3 игрокам лондонского клуба). Таким образом, "канониры" заняли 3-е место в АПЛ (17 очков), отставая на 1 балл от Тоттенхэма и Мансити, а "вишни" опустились в зону вылета, а именно на 18-ю позицию (3 пункта).

Видеообзор матча:

Кстати говоря. В матче Чемпионшипа между Свонси и Миллуоллом (3:0) смог отличиться украинский форвард Николай Кухаревич. Мяч стал для нападающего дебютным в футболке "лебедей".

Своих матчей 7-го тура АПЛ также ждут Михаил Мудрик, Челси которого встретится с Фулхэмом 2-го октября, а также Егор Ярмолюк в составе Брентфорда будет противостоять Ноттингем Форест 1-го октября.