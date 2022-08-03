Штурм за свою историю провел три матча против украинских команд. Команда ни разу не проиграла, а пропустила всего один гол. Об этом сообщает 24 канал.

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При этом Штурм играл и против Динамо. А также против Металлиста. Обе команды пострадали от клуба из Граца.

Металлист

Первым из украинских клубов против Штурма сыграл харьковский Металлист. Это было в квалификации Лиги Европы в сезоне 2009/2010. И кончилось все фиаско для украинской команды.

К тому времени Металлист был явным фаворитом пары. Ведь в прошлом сезоне дошел до четвертьфинала Кубка УЕФА. В то время как Штурм находился не в наилучшем состоянии.

Однако решающим в этой паре стало то, как игроки обеих команд подошли к этому матчу. Футболисты из Харькова явно недооценили соперника, за что и поплатились. Если в Граце еще удалось спастись от поражения (игра закончилась со счетом 1:1), то в Харькове команда ничего не сумела показать. Да еще и пропустила гол после грубой ошибки на собственной половине поля, когда Майдана отдал неудачный поперечный пас. Это поражение оставило Металлист без группового этапа Лиги Европы.

Динамо

Со Штурмом Динамо в своей истории пришлось пересечь только однажды, но не в официальных матчах. Во время зимних сборов в 2018 году команды сыграли спарринг в испанском городе Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон.

Игра закончилась победой Штурма со счётом 2:0.

Из нынешнего состава Динамо в том матче принимали участие Бущан, Буяльский, Шепелев, Шапаренко, Беседин, Бурда, Кендзера и Гармаш.