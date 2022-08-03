Штурм за свою історію провів три матчі проти українських команд. Команда жодного разу не програла, а пропустила лише один гол. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Динамо – Штурм: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

При цьому Штурм грав і проти Динамо. А також проти Металіста. Обидві команди постраждали від клубу з Граца.

Металіст

Першим з українських клубів проти Штурму зіграв харківський Металіст. Це було у кваліфікації Ліги Європи в сезоні 2009/2010. І закінчилося все фіаско для української команди.

На той час Металіст був явним фаворитом пари. Адже в попередньому сезоні дійшов до чвертьфіналу Кубка УЄФА. У той час як Штурм перебував у не найкращому стані.

Та вирішальним в цій парі стало те, як гравці обох команд підійшли до цього матчу. Футболісти з Харкова явно недооцінили суперника, за що і поплатилися. Якщо в Граці ще вдалося врятуватися від поразки (гра закінчилася з рахунком 1:1), то в Харкові команда не зуміла нічого показати. Так ще й пропустила гол після грубої помилки на власній половині поля, коли Майдана віддав невдалий поперечний пас. Ця поразка залишила Металіст без групового етапу Ліги Європи.

Динамо

Зі Штурмом Динамо у своїй історії довелося перетнутися лише одного разу, але не в офіційних матчах. Під час зимових зборів у 2018 році команди зіграли спаринг в іспанському місті Ла-Лінеа-де-ла-Консепсьйон.

Гра закінчилася перемогою Штурму з рахунком 2:0.

З нинішнього складу Динамо у тому матчі брали участь Бущан, Буяльський, Шепелєв, Шапаренко, Бєсєдін, Бурда, Кендзьора та Гармаш.