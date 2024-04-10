Федерико Вальверде спас Реал от домашнего поражения и установил 4-ю ничью во встречах с Манчестер Сити (в 11-ти сыгранных очных поединках). Благодаря боевой мировой, команды перенесли главную интригу в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоится 17 апреля в Манчестере, сообщает 24 Канал.

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Непобедимая выездная серия Реала

Команды определят одного из четырех возможных полуфиналистов ЛЧ-2023/2024. Начало встречи в 22:00 (по киевскому времени).

Это будет сверхважный матч для обоих клубов, но особенно для Реала. До этого поединка мадридский гранд еще ни разу на побеждал Манчестер Сити на английском "Этихад".

В общем "сливочные" сыграли против "горожан" пять выездных поединков в Англии, в которых потерпели три поражения и еще два матча были сведены вничью.

Как Реал играл на стадионе МанСити

сезон-2012/2013 – ничья 1:1;

сезон-2015/2016 – ничья 0:0;

сезон-2019/2020 – победа МанСити 2:1;

сезон-2021/2022 – победа МанСити 4:3;

сезон-2022/2023 – победа МанСити 4:0.

Отметим, что Реал и МанСити впервые в очной истории встречаются на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. До этого играли между собой в групповом раунде, 1/8 и 1/2 финала ЛЧ.

Интересно, что Манчестер Сити лишь однажды побеждал этого испанского соперника на выезде – 1:2. Произошло это в первом матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.