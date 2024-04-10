Гости из Англии были близки к сенсационной выездной победе 2:3. Но гол Федерико Вальверде сравнял цифры на табло и и вырвал для Реала ничью 3:3. Команды выдали огненный матч, интрига которого сохранена на все сто.

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Гвардиола оценил обновленный стадион Реала

Главный тренер МанСити Пеп Гвардиола поделился впечатлениями от игры на обновленном стадионе Реала. Испанский специалист не скрывает своего восхищения от "Сантьяго Бернабеу". Однако даже в этом роскошном стадионе тренер нашел один минус.

Речь идет о газоне мадридской арены, от которого футболисты МанСити остались не в восторге.

Не поймите меня неправильно: этот стадион впечатляет, невероятная работа. Я не был сегодня (9 апреля – 24 Канал) на газоне, но мои футболисты говорили о нем. Но не позволяйте людям воспринимать это неправильно, потому что я играл здесь много раз, у Реала всегда был ковер. Сейчас это не так, хоть и стадион впечатляет. Раздевалки, все остальное,

– заявил Гвардиола.

К слову, Пеп добавил, что именно поддержка на "Сантьяго Бернабеу" помогла Реалу свести игру вничью.

Обратите внимание! Ответный матч между МанСити и Реалом состоится 17 апреля на "Этихад" в Манчестере. Начало в 22:00. Именно в этом поединке определится один из четырех полуфиналистов Лиги чемпионов-2023/2024.

Напомним, что Гвардиола хорошо знает, как выходить на футбольное поле в Мадриде. В футбольном прошлом Пеп был игроком Барселоны, а уже после окончания карьеры футболиста возглавлял каталонский клуб. Поэтому приезд в Мадрид для Гвардиолы уже далеко не первый в карьере.