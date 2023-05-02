Причиной для написания этого текста стал пост главы Национального олимпийского комитета, а заодно и министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, и комментарий под ним. Пост был посвящен тому, что НОК и Федерация дзюдо Украины направила письма Международной федерации дзюдо из-за того, что к чемпионату мира были допущены россияне, имеющие отношение к российской армии или другим силовым структурам. Заканчивался пост словами "Поддерживаю решение Федерации дзюдо Украины о неучастии в соревнованиях, куда "слепо" допустили российских спортсменов. Знаю, что такие решения даются непросто. Но вместе двигаемся дальше. К Победе! К новым соревнованиям, без представителей стран-агрессорок".

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Многие такие высказывания Гутцайти восприняли с иронией. Ведь фраза "к новым соревнованиям, без представителей стран-агрессорок" явно диссонировала с происходящим на самом деле. Ибо россияне таки поехали на чемпионат мира по дзюдо, а вот украинская сборная – нет.

Но были и те, кто выразил свое восхищение словами Гутцайта. Среди них страница под названием "Скалолазание Украинки". Именно от ее имени был опубликован следующий комментарий (орфография сохранена): "Це гідна позиція на спортивному фронті! Саме така і повинна бути! Сьогоні спортивний фронт нічим не відрізняється від боїв в Бахмуті та у Вогледарі! Якщо воїни ВСУ нічого подібного не можуть допустити на полі бою, то спортсмени також повинні бути бійцями не тільки на змаганнях, а і в державницькій позиції! І не все так однозначно" – варіантів бути не може. Перш за все спортсмени – це громадяни цієї держави, а тільки потім спортсмени! Дякуємо за позицію НОК України! ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!"

Похоже, что Вадим Гутцайт полностью разделяет такую позицию, ведь поставил лайк этому комментарию.

Хотя, если быть откровенным, сравнивать сейчас спортсмена и украинского военного, который держит оборону в Бахмуте – это не просто низменно. Это противно. Это обесценивание. Это непонимание того, чем жертвует человек на передовой, если указывать на то, что спортсмен в тренажерном зале или во время соревнований делает то же самое. Это откровенная манипуляция, попытка придать себе особый "вес" за счет тех жертв, которые приходится оплакивать украинцам каждый день.

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Под этим комментарием развернулась немалая дискуссия с участием спортивного комментатора Виталия Волочая. Он и указал на тот факт, что не стоит сравнивать бои за Бахмут и спортивные состязания. Да и вообще использовать термин "фронт", не связанный с войной напрямую – тоже не стоит.

Правда страница "Скалолазание Украинки" не отступала. И решила использовать "контраргумент", приравняв на этот раз и волонтеров к спортсменам.

В таком случае хочется еще раз акцентировать внимание. Пока в Украине идет война, у нас есть один фронт. И он протянулся по всей линии столкновения с российскими оккупантами. Все остальное, чем занимаются украинцы, и что не связано с прямым участием в военных действиях, сейчас называть фронтом не приходится. А тем более сравнивать участие в турнирах с боями на войне.

Потому что выступления украинских спортсменов на международных соревнованиях, во время которых они занимаются продвижением Украины и не дают забывать мировую общность о войне – это не фронт. Сознательная гражданская позиция и деятельность в пользу Украины – да, фронт – нет. Ибо когда человек утром в кафе покупает кофе – он не "поддерживает экономический фронт". Он покупает кофе, от продажи которого будут уплачены налоги. Он занимается тем, чем занимался бы и без войны. А называть это фронтом, да еще сравнивать с кровопролитными боями за Бахмут – это кощунство. Просто отвратительное кощунство.