Как изменились цены на украинских футболистов в АПЛ: обновленные данные Transfermarkt

Transfermarkt обновил цены на украинских футболистов в АПЛ. Забарный и Ярмолюк выросли, а вот Мудрик - подешевел.

Украинский защитник Борнмута Илья Забарный ощутил значительный рост цены на Transfermarkt. Его стоимость поднялась на 3 миллиона евро. Теперь его цена составляет 28 миллионов евро.

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Как изменились цены на украинцев в АПЛ

Благодаря этому он стал вторым самым дорогим игроком в составе английского клуба.

Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк также удвоил свою цену на Transfermarkt. Теперь его оценивают в 5 миллионов евро.

Зато Михаил Мудрик, выступающий за Челси, продолжает падать в цене. Его стоимость сейчас составляет 35 миллионов евро, что на 5 миллионов меньше, чем в предыдущем обновлении.

Ценники на Александра Зинченко, выступающего за Арсенал, и игрока Эвертона Виталия Миколенко остались неизменными - 42 миллионов евро и 28 миллионов евро соответственно.

Уникальное достижение Забарного

13 марта состоялся перенесенный матч 17-го тура АПЛ между Борнмутом и Лутоном. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу "вишен".

После первого тайма хозяева отставали 0:3, однако смогли не только сравнять счет, но и одержать победу, реализовав мегакамбек. Украинский защитник Борнмута Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь матч. На 62-й минуте украинец забил гол.

Забарный стал самым молодым украинским автором гола в АПЛ, забив в возрасте 21 года, 6 месяцев и 10 дней. До этого рекорд принадлежал Михаилу Мудрику, который забил свой первый гол в чемпионате Англии в 22 года, 8 месяцев и 27 дней.

, что цены на Transfermarkt являются ориентировочными и могут не соответствовать реальной трансферной стоимости футболистов.