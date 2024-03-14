Забарный забил второй гол Борнмута в ворота Лутона. Илья головой перевел мяч в сетку ворот гостей, сократив отставание своей команды до минимума – 3:2, пишет 24 Канал.
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Переписал украинскую историю в Англии
В тот день "вишни" создали нечто невероятное. Борнмут смог не только отыграться со счета 0:3, но и вырвать домашнюю победу 4:3. Сумасшедший камбэк в тот вечер сделали подопечные Андони Ираолы.
Эта победа с бешеным камбеком принесла Борнмуту 3 балла. Теперь после 28-ми туров "вишни" с 35 баллами идут 13-ми.
Матч против Лутона Забарный запомнит навсегда. И не только потому, что в нем Илья оформил свой первый гол в футболке "вишен", и потому, что стал новым рекордсменом в АПЛ из Украины.
Забарный стал самым молодым украинским футболистом, который отмечался в чемпионате Англии. Вчера 13 марта на момент результативного удара Илье исполнился 21 год, 6 месяцев и 10 дней.
До мяча бывшего динамовца самым молодым автором гола в Англии был левый вингер лондонского Челси Михаил Мудрик. Футболист "синих" забил свой первый мяч в 22 года, 8 месяцев и 27 дней. Почти на целый год Забарный превзошел своего земляка.
Кто из украинских футболистов забивал в Англии
- Сергей Ребров;
- Андрей Шевченко;
- Андрей Воронин;
- Виталий Миколенко;
- Александр Зинченко;
- Андрей Ярмоленко;
- Михаил Мудрик;
- Илья Забарный.
Английский период в карьере Ильи Забарного
- 31 января 2023 года украинский защитник перебрался в Борнмут из киевского Динамо.
- Забарный заключил контракт с "вишнями" до конца июня 2028-го года. Первое время пропустил из-за травмы, но после восстановления стал стабильным игроком основы.
- В футболке английского клуба Илья уже повел 38 матчей, в которых забил гол и отдал два ассиста.