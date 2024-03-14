Украинский защитник Борнмута Илья Забарный ощутил значительный рост цены на Transfermarkt. Его стоимость поднялась на 3 миллиона евро. Теперь его цена составляет 28 миллионов евро.

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Как изменились цены на украинцев в АПЛ

Благодаря этому он стал вторым самым дорогим игроком в составе английского клуба.

Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк также удвоил свою цену на Transfermarkt. Теперь его оценивают в 5 миллионов евро.

Зато Михаил Мудрик, выступающий за Челси, продолжает падать в цене. Его стоимость сейчас составляет 35 миллионов евро, что на 5 миллионов меньше, чем в предыдущем обновлении.

Ценники на Александра Зинченко, выступающего за Арсенал, и игрока Эвертона Виталия Миколенко остались неизменными - 42 миллионов евро и 28 миллионов евро соответственно.

Отметим, что цены на Transfermarkt являются ориентировочными и могут не соответствовать реальной трансферной стоимости футболистов.

Уникальное достижение Забарного