Український захисник Борнмута Ілля Забарний відчув значне зростання ціни на Transfermarkt. Його вартість піднялася на 3 мільйони євро. Тепер його ціна становить 28 мільйонів євро.

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Як змінилися ціни щодо українців в АПЛ

Завдяки цьому він став другим найдорожчим гравцем у складі англійського клубу.

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк також подвоїв свою ціну на Transfermarkt. Тепер його оцінюють у 5 мільйонів євро.

Натомість Михайло Мудрик, який виступає за Челсі, продовжує падати у ціні. Його вартість наразі становить 35 мільйонів євро, що на 5 мільйонів менше, ніж у попередньому оновленні.

Цінники на Олександра Зінченка, який виступає за Арсенал, та гравця Евертона Віталія Миколенка залишилися незмінними — 42 мільйонів євро та 28 мільйонів євро відповідно.

Зазначимо, що ціни на Transfermarkt є орієнтовними та можуть не відповідати реальній трансферній вартості футболістів.

Унікальне досягнення Забарного