Хозяева совершили невероятный камбэк. Уступая 0:3 после первого тайма, они не только спаслись от поражения, но и смогли одержать победу со счетом 4:3.

К теме Забарный забил дебютный гол за Борнмут и присоединился к сумасшедшему камбэку с 0:3

Памятный матч для Забарного

Традиционно в основном составе "вишен" вышел Илья Забарный. Он помог своей команде сделать камбэк, забив первый свой гол за английский клуб.

После финального свистка эмоциями от перформанса своей команды поделился наставник Борнмута Андони Ираола. Он рассказал, что говорил своим подопечным в раздевалке и отдельно выделил дебютный гол украинского защитника.

"В перерыве мы говорили, что нам нужно быстро забить гол или два, чтобы поверить в камбэк. Мы это сделали. Мы поверили в себя, и при поддержке болельщиков сумели вернуться в матч и забрать победу.

Илья не очень привык забивать голы, хоть он всегда помогает во время стандартов. В течение сезона Илья постоянно был близок к голу, поэтому я рад, что он забил в этом поединке и был частью нашего камбэка,

– сказал Ираола.

Отметим, что Илья Забарный стал восьмым украинцем, который забил гол в АПЛ, это произошло в его 33-м поединке в чемпионате Англии.

Украинские футболисты, которые отмечались забитыми мячами в АПЛ

Сергей Ребров (Тоттенхэм, Вест Хэм) – 10 голов Андрей Шевченко (Челси) – 9 Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) – 8 Андрей Воронин (Ливерпуль) – 5 Михаил Мудрик (Челси) – 4 Виталий Миколенко (Эвертон) – 3 Александр Зинченко (Манчестер Сити, Арсенал) – 2 Илья Забарный (Борнмут) – 1

Интересно. Илья Забарный провел все 28 матчей АПЛ нынешнего сезона без замен, он единственный игрок "вишен" с таким достижением.

Следующий поединок Борнмут сыграет против Эвертона, за который выступает Виталий Миколенко. Украинское дерби состоится 30 марта в 17:00.