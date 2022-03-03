Кайфуй подальше от своего ху**а-президента, убивающего детей – Эсеола уничтожил слова Дзюбы

Эсеола ответил на маразм Дзюбы

Центральный нападающий не стал сдерживать эмоции, когда увидел слова Артема Дзюбы. Футболист сборной России заявил, что не хочет читать ту грязь, которая на него льется, ведь украинцы должны быть благодарны России. Похоже, игрок уже совсем сошел с ума.

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Дзюба, умеющий делать только одно, мы хорошо знаем, что именно, прекратил свое молчание во время войны в Украине, которую начала его страна.

Дважды странно слышать злобу, грязь и желчь от людей, в жизни которых Россия дала очень много,

– сказал форвард сборной России.

Эсеола жестко отреагировал на эти слова россиянина.