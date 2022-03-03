Эсеола ответил на маразм Дзюбы
Центральный нападающий не стал сдерживать эмоции, когда увидел слова Артема Дзюбы. Футболист сборной России заявил, что не хочет читать ту грязь, которая на него льется, ведь украинцы должны быть благодарны России. Похоже, игрок уже совсем сошел с ума.
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Дзюба, умеющий делать только одно, мы хорошо знаем, что именно, прекратил свое молчание во время войны в Украине, которую начала его страна.
Дважды странно слышать злобу, грязь и желчь от людей, в жизни которых Россия дала очень много,
– сказал форвард сборной России.
Что вы нам дали? Кайфуй подальше от своего ху**а-президента, убивающего детей и пожилых людей. Он, с**а, по роддомам стреляет. Он уже горит в аду. Будьте честны. Вы спортсмены, а не демоны, которые у вас у власти. А ты удивляешься, как откуда столько ненависти. С**а, посидел бы ты в подвалах, как мы все. Сразу гордость за великой расой исчезла бы,
– ответил экс-форвард Ворсклы.
Напомним, что бывший защитник Динамо Виталий Миколенко первым
обратился к Дзюбе и другим российским футболистам. Игрок Эвертона призвал футболистов из России прекратить молчание, когда российские кафиры убивают мирных украинцев и детей.
Ответ Эсеолы на слова Дзюбы / Скриншот из инстаграммы футболиста Последним клубом Адеринсолы Эсеолы была полтавская Ворскла. С января 2022 находится без команды. Эсеол не выступал в России.
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