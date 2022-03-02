Ярмоленко возмущен молчанием российских футболистов, оказывающих влияние и авторитет на население.

К слову Если будет очень тяжело – пойдут и футболисты, подниму, нах*й, всех – президент Ингульца

"Я родился в Питере, но вырос в Украине и считаю себя украинцем на все 100 процентов. У меня есть вопросы к игрокам сборной России по футболу: "Ребята, почему вы сидите, как обиранные, и ничего не говорите?" У нас в стране убивают людей, убивают наших жен, матерей, детей, а вы ничего не говорите, ничего не комментируете. ?" – начал он.

Андрей призвал футболистов не молчать и "показать свои яйца".

"Многих из вас я знаю, со многими знакомыми и вы все мне говорили, что так не должно быть, что ваш президент делает неправильно. Ребята, вы оказываете влияние на людей, покажите это, я прошу вас, пожалуйста. Я знаю, что некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру, но теперь пора показать яйца в реальной жизни", – сказал Ярмоленко.

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