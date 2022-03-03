Есеола відповів на маразм Дзюби
Центральний нападник не став стримувати емоцій, коли побачив слова Артема Дзюби. Футболіст збірної Росії заявив, що не хоче читати той бруд, який на нього ллється, адже українці повинні бути вдячні Росії. Схоже, гравець вже зовсім з'їхав з глузду.
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Дзюба, який вміє робити лише одне, ми добре знаємо що саме, припинив своє мовчання під час війни в Україні, яку розпочала його країна.
Двічі дивно чути злобу, бруд та жовч від людей, у житті яких Росія дала дуже багато,
– сказав форвард збірної Росії.
Есеола жорстко відреагував на ці слова росіянина.
А що ви нам дали? Кайфуй далі від свого ху**а-президента, який вбиває дітей і літніх людей. Він, с**а, по пологових будинках стріляє. Він уже горить в пеклі. Будьте чесними. Ви спортсмени, а не демони, які у вас при владі. А ти дивуєшся, мов, звідки стільки ненависті. С**а, посидів би ти у підвалах, як ми всі. Одразу гордість за вєлікую расєю зникла би,
– відповів екснападник Ворскли.
Нагадаємо, що колишній захисник Динамо Віталій Миколенко першим звернувся до Дзюби та інших російських футболістів. Гравець Евертона закликав футболістів із Росії припинити мовчання, коли російські окупанти вбивають мирних українців та дітей.
Відповідь Есеоли на слова Дзюби / Скриншот із інстаграму футболіста
- Останнім клубом Адерінсоли Есеоли була полтавська Ворскла.
- З січня 2022 року перебуває без команди.
- Есеола не виступав у Росії.
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