Есеола відповів на маразм Дзюби

Центральний нападник не став стримувати емоцій, коли побачив слова Артема Дзюби. Футболіст збірної Росії заявив, що не хоче читати той бруд, який на нього ллється, адже українці повинні бути вдячні Росії. Схоже, гравець вже зовсім з'їхав з глузду.

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Дзюба, який вміє робити лише одне, ми добре знаємо що саме, припинив своє мовчання під час війни в Україні, яку розпочала його країна.

Двічі дивно чути злобу, бруд та жовч від людей, у житті яких Росія дала дуже багато,

– сказав форвард збірної Росії.

Есеола жорстко відреагував на ці слова росіянина.