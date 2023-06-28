Арсенал приобрел звездного немца, который огорчил Зинченко в финале Лиги чемпионов
Источник:сайт Арсенала
"Канониры" серьезно усилились перед новым сезоном. Новичком лондонцев стал Кай Хаверц, при котором пришлось вывалить солидную сумму Челси.
В прошлом сезоне Челси потратил сумасшедшие деньги на трансферы. Лондонцы заплатили более 600 миллионов евро, приобретя в том числе и Михаила Мудрика у Шахтера.
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Правда, лондонцы провалили сезон, заняв 12 место в АПЛ. Этим летом "синие" уже начинают распродажу футболистов. Одним из трансферов на выход стал Кай Хаверц.
Звездный трансфер Арсенала
24-летний нападающий официально стал игроком Арсенала, где выступает Александр Зинченко. Кай подписал контракт на пять лет. Сумма перехода оценивается в 70 миллионов евро.
Это второй в истории трансфер "канониров" по дороговизне. Больше Арсенал тратил только на Николя Пепе. В 2019 году лондонцы заплатили за ивуарийца 80 миллионов Лилью.
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К слову, в прошлом сезоне Арсенал выдал лучший сезон с 2016 года. Команда Микеля Артеты стала вицечемпионом Англии и впервые за шесть лет прошла в Лигу чемпионов.
Успехи Кая Хаверца
- Хаверц является воспитанником Байера, за который с 2016 по 2020 годы забил 46 голов
- В 2020-м Кай перешел в Челси за 80 миллионов евро
- В первом же сезоне Хаверц выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира
- В финале ЛЧ-2021 Челси минимально обыграл Манчестер Сити Александра Зинченко и единственный гол оформил Хаверц
- Также Кай оформил победный гол Палмейрасу в финале КЧС-2021.
- В сезоне 2022-2023 немец провел 47 матчей, в которых забил 9 голов и один ассист.
- За сборную Германии Хаверц отыграл 37 встреч, забив 13 голов
- На счету Кая – по два гола на Евро-2020 и ЧМ-2022