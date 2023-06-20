Челси провел сумасшедшую трансферную кампанию в прошлом сезоне, потратив на новых игроков более 600 миллионов евро. Среди новичков был и украинец Михаил Мудрик.

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За вингера лондонцы заплатили Шахтеру 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов "горняки" могут получить бонусами. Впрочем, Челси продолжает делать дорогостоящие трансферы на вход и этим летом.

"Синие" объявили, что с 1 июля новичком Челси станет нападающий Кристофер Нкунку. 25-летний игрок сборной Франции поставил подпись под контрактом на шесть лет. За переход футболиста Челси заплатит немецкому Лейпцигу 60 миллионов евро.

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Нестабильность в Челси

Напомним, что в прошлом сезоне лондонцы провалились во всех турнирах. Из Лиги чемпионов Челси вылетел в 1/4 финала от Реала, тогда как в АПЛ занял 12 место.

В течение сезона командой руководили трое наставников – Томас Тухель, Грэм Поттер и Фрэнк Лэмпард. Недавно новым тренером Челси стал экскоуч Тоттенхэма и ПСЖ. Маурисио Почеттино.

Биография Кристофера Нкунку