22-летний левый вингер перебрался в Челси только в середине января 2023 года, подписав долгосрочный контракт до конца июня 2031 года. Однако может так сложиться, что Мудрик не пробудет в Лондоне даже года.

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"Синие" готовы попрощаться с Мудрика

Челси рассматривает вариант аренды или продажи Михаила. Украинский футболист не оправдал надежд, которые возлагали на него сразу с момента перехода. Адаптация Мудрика в АПЛ происходит очень сложно. С 15 января украинец провел за Челси всего 15 матчей, в которых отличился 2 ассистами. Дебютного гола Михаил за "аристократ" пока не забил.

Такая неуверенная игра заставляет руководство Челси задуматься о будущем Михаиле в команде. По информации источника, "синие" готовы рассмотреть солидные предложения по Мудрику.

Также в Челси вроде бы не исключают даже полноценный трансфер украинца. Но, конечно, есть одно условие. Предложение должно быть таким, которое сможет перекрыть большую часть затраченных на приобретение Мудрика средств.

Напомним. Мудрик обошелся лондонскому клубу в 70 миллионов евро плюс 30 миллионов в виде бонусов для Шахтера.

Кто интересуется Мудриком и условия от Челси

Среди потенциальных покупателей на Мудрика называют тройку топ-клубов Европы – Ювентус, Севилью и Арсенал. Интересно, что в составе последнего Михаил мог оказаться гораздо раньше, если бы не выбрал Челси.

Другой источник El Gol Digital сообщило условия, при которых Мудрик может добраться до Севильи. Самое главное – речь идет только об аренде украинского левого вингера.

Челси отдаст Михаила в команду, которая будет играть в следующем сезоне-2023/2024 в еврокубках, а в идеале – в Лиге чемпионов.

К слову. Испанский клуб после 34 туров идет лишь на 10-й позиции в Ла Лиге, поэтому из-за внутреннего чемпионата Севильи отобраться в ЛЧ уже не удастся. Вместо этого клуб может попытаться это сделать через Лигу Европы, где 18 мая сыграет ответный матч в 1/2 финала против Ювентуса. Первая встреча закончилась ничьей 1:1.

Победа в Лиге Европы позволит Севилье сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне-2023/2024.

Клуб, который хочет купить Мудрика, должен взять на себя выплату зарплаты украинца, которая составляет 5,9 миллиона евро в сезон. За аренду "синие" не будут просить денег.