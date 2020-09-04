Один из самых талантливых футболистов Германии Кай Хаверц близок, чтобы сменить клубную прописку. Игрок леверкузенского "Байера" вскоре подпишет контракт с лондонским "Челси".

Как сообщает Sky Sports, футболист покинул расположение сборной Германии после матча Лиги наций против Испании. Кай провел всю игру на скамейке для запасных.

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Хаверц вынужденно покинул расположение национальной команды, чтобы завершить переход в "Челси".

Информацию подтвердил сайт немецкой сборной. В сообщении говорится, что Хаверц действительно покинул лагерь команды, чтобы завершить переход в "Челси".

Детали трансфера

Шеф отдела футбола авторитетно немецкого издания Bild Кристиан Фальк сообщил, что 30 августа Кай уже прошел медосмотр в Лондоне.

Он сообщил, что трансфер будет оформлен в ближайшее время.

Корреспондент The Athletic Дэвид Орнштейн информирует, что лондонцы заплатят за 21-летнего немца около 70 миллионов евро и бонусы.

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Кай станет самым дорогим футболистом в истории немецкого футбола. До сих пор самым дорогим немецким футболистом был Тимо Вернер. Летом 2020 года Вернер перешел из РБ "Лейпциг" во все тот же "Челси" за 53 миллиона евро.

Самые дорогие трансферы немецких футболистов

Тимо Вернер – 53 миллиона евро (из "Лейпцига" в "Челси")

Лерой Сане – 52 миллиона евро (из "Шальке" в "Манчестер Сити")

Месут Озил – 47 миллионов евро (из "Реала" в "Арсенал")

Лерой Сане – 45 миллионов евро (из "Манчестер Сити" в "Баварию")

Юлиан Дракслер – 43 миллиона евро (из "Шальке" в ПСЖ)

В "Байере" не рассчитывают на Хаверца

Главный тренер "Байера" Петер Бош заявил, что Кай Хаверц покинет леверкузенский клуб.

"Фолланд и игроки сборных сегодня не участвовали в тренировках. Бейли тоже не было. К сожалению, наш состав еще не сформирован. Не жду, что Фолланд и Хаверц вернутся к тренировкам в "Байере". Возможно, уйдут еще несколько человек. Нам безусловно нужны трансферы", – сказал Бош.

Статистика Хаверца

Хаверц провел за "Байер" 150 матчей. В его активе 46 голов и 31 результативная передача. За сборную Германии хавбек провел 7 матчей и забил один гол.

Контракт Хаверца с "Байером" рассчитан до 30 июня 2022 года.