Один з найталановитіших футболістів Німеччини Кай Хаверц близький, щоб змінити клубну прописку. Гравець леверкузенського "Баєра" невдовзі підпише контракт з лондонським "Челсі".

Як повідомляє Sky Sports, футболіст покинув розташування збірної Німеччини після матчу Ліги націй проти Іспанії. Кай провів усю гру на лаві для запасних.

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Хаверц вимушено покинув розташування національної команди, щоб завершити перехід у "Челсі".

Інформацію підтвердив сайт німецької збірної. У повідомленні йдеться, що Хаверц дійсно покинув табір команди, щоб завершити перехід у "Челсі".

Деталі трансферу

Шеф відділу футболу авторитетно німецького видання Bild Крістіан Фальк повідомив, що 30 серпня Кай вже пройшов медогляд у Лондоні.

Він повідомив, що трансфер буде оформлений найближчим часом.

Кореспондент The Athletic Девід Орнштейн інформує, що лондонці заплатять за 21-річного німця близько 70 мільйонів євро та бонуси.

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Кай стане найдорожчим футболістом в історії німецького футболу. Досі найдорожчим німецьким футболістом був Тімо Вернер. Влітку 2020 року Вернер перейшов з РБ "Лейпциг" у все той же "Челсі" за 53 мільйони євро.

Найдорожчі трансфери німецьких футболістів

Тімо Вернер – 53 мільйони євро (з "Лейпцига" у "Челсі") Лерой Сане – 52 мільйони євро (з "Шальке" у "Манчестер Сіті") Месут Озіл – 47 мільйонів євро (з "Реала" в "Арсенал") Лерой Сане – 45 мільйонів євро (з "Манчестер Сіті" у "Баварію") Юліан Дракслер – 43 мільйони євро (з "Шальке" у ПСЖ)

У "Баєрі" не розраховують на Хаверца

Головний тренер "Баєра" Петер Бош заявив, що Кай Хаверц покине леверкузенський клуб.

"Фолланд і гравці збірних сьогодні не брали участь у тренуваннях. Бейлі теж не було. На жаль, наш склад ще не сформований. Не чекаю, що Фолланд і Хаверц повернуться до тренувань у "Баєрі". Можливо, підуть ще декілька людей. Нам безумовно потрібні трансфери", – сказав Бош.

Статистика Хаверца

Хаверц провів за "Баєр" 150 матчів. У його активі 46 голів та 31 результативна передача. За збірну Німеччини хавбек провів 7 матчів та забив один гол.

Контракт Хаверца з "Баєром" розрахований до 30 червня 2022 року.