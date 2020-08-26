Лондонский "Челси" совершил очередной звездный трансфер несмотря на пандемию коронавируса. Лондонский клуб приобрел защитника Бена Чилвела.

Защитник "Лестера" Бен Чилвел официально стал игроком "Челси". Об этом лондонский клуб сообщил на своем сайте 26-го августа.

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Детали трансфера

23-летний англичанин подписал контракт сроком на 5 лет. Другие детали "Челси" пока не сообщает.

По информации СМИ, лондонский клуб заплатил "Лестеру" за трансфер Чилвела 55 миллионов евро.

Таким образом Бен вошел в топ-10 самых дорогих защитников. Больше, чем за Бена, заплатили только за шестерых защитников:

Гарри Магвайр МЮ – 87 миллионов евро

Маттейс де Лигт – "Ювентус") - 85,5 миллиона евро

Виргил ван Дейк – "Ливерпуль") – 84,65 миллиона евро

Лукас Эрнандес ("Бавария") – 80 миллионов евро

Эмерик Ляпорт ("Манчестер Сити") – 65 миллионов евро

Джон Стоунз ("Манчестер Сити") – 55,6 миллиона евро

В минувшем сезоне Чилвел забил за "Лестер" 3 гола и отдал 3 результативных паса в 27 матчах АПЛ.

Чилвел стал третьим звездным приобретением "Челси" на сезон 2020/2021. До этого "синие" приобрели Тимо Вернера и Хакима Зиеша.