Во вторник 21 июля, сразу пятеро футболистов покинули ПФК "Львов".

Официальный сайт "Львова" сообщил об уходе Антона Браткова, Сергея Люльки, Игоря Гончара и Владислава Приймака, у которых закончились контракты.

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В прошлом сезоне игроки провели более двадцати матчей и считались футболистами основной обоймы.

Также в Instagram об уходе сообщил бразильский легионер Жонатан Лима, выступавший за клуб в течение двух сезонов.

Все футболисты провели в составе ПФК "Львов" более 20 матчей в этом сезоне. Больше всего их у Антона Браткова – 30 игр. Сергей Люлька за "сине-золотых львов" сыграл 24 матча, а Игорь Гончар – 23. Что касается Владислава Приймака, то он выступал за ПФК "Львов" с первых дней команды в УПЛ. В этом сезоне он провел 23 матча за команду.

Новый тренер ПФК "Львов"

ПФК "Львов" 22 июня официально сменил главного тренера команды. Должность Егише Меликян занял грузин Георгий Цецадзе. Стороны заключили контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон.