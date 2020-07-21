У вівторок 21 липня, одразу п'ятеро футболістів покинули ПФК "Львів".

Офіційний сайт "Львова" повідомив про відхід Антона Браткова, Сергія Люльки, Ігоря Гончара і Владислава Приймака, у яких закінчилися контракти.

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У минулому сезоні гравці провели понад двадцять матчів і вважалися футболістами основної обойми.

Також в Instagram про відхід повідомив бразильський легіонер Жонатан Ліма, який виступав за клуб протягом двох сезонів.

Всі футболісти провели у складі ПФК "Львів" поза 20 матчів у цьому сезоні. Найбільше їх у Антона Браткова – 30 ігор. Сергій Люлька за "синьо-золотих левів" зіграв 24 матчі, а Ігор Гончар – 23. Щодо Владислава Приймака, то він виступав за ПФК "Львів" з перших днів команди в УПЛ. В цьому сезоні він провів 23 матчі за команду.

Новий тренер ПФК "Львів"

ПФК "Львів" 22 червня офіційно змінив головного тренера команди. Посаду Єгіше Мелікян зайняв грузин Георгій Цецадзе . Сторони уклали контракт на один рік з можливістю продовження ще на один сезон.