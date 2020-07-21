Кадрова чистка: клуб УПЛ попрощався одразу з п'ятьма футболістами
У вівторок 21 липня, одразу п'ятеро футболістів покинули ПФК "Львів".
Офіційний сайт "Львова" повідомив про відхід Антона Браткова, Сергія Люльки, Ігоря Гончара і Владислава Приймака, у яких закінчилися контракти.
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У минулому сезоні гравці провели понад двадцять матчів і вважалися футболістами основної обойми.
Також в Instagram про відхід повідомив бразильський легіонер Жонатан Ліма, який виступав за клуб протягом двох сезонів.
Всі футболісти провели у складі ПФК "Львів" поза 20 матчів у цьому сезоні. Найбільше їх у Антона Браткова – 30 ігор. Сергій Люлька за "синьо-золотих левів" зіграв 24 матчі, а Ігор Гончар – 23. Щодо Владислава Приймака, то він виступав за ПФК "Львів" з перших днів команди в УПЛ. В цьому сезоні він провів 23 матчі за команду.
Новий тренер ПФК "Львів"
ПФК "Львів" 22 червня офіційно змінив головного тренера команди. Посаду Єгіше Мелікян зайняв грузин Георгій Цецадзе. Сторони уклали контракт на один рік з можливістю продовження ще на один сезон.
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