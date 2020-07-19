"Мариуполь" уверенно победил "Львов" в заключительном туре УПЛ: видео
19 июля ПФК "Львов" сыграл с "Мариуполем" в 32 туре УПЛ. Гости одержали победу со счетом 0:2.
Львов – Мариуполь 0:2
Голы: Чех, 32, Чурко, 58 (пен.)
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- Обе команды уже не решают никаких турнирных проблем, но обязаны достойно завершить сезон. Мариупольцам и львовянам должно быть стыдно за разгромные домашние поражения от "Олимпика".
- Львовяне уступили олимпийцам в прошлом туре о счетом 1:5, а мариупольцы четырьмя днями ранее пропустили от того же соперника на один мяч меньше.
Команды довольно ровно провели первый тайм, но отличиться удалось лишь азовцам. На 32-й минуте Сабино промахнулся мимо мяча во время отскока подачи со штрафной с правого фланга на дальний угол штрафной, после чего Чеху оставалось только удачно положить корпус для удара – 0:1.
Видео гола Чеха
Во второй половине встречи подопечные Александра Бабича удвоили свое преимущество. После навеса от Корниенко с левого фланга Клименчук толкал в спину Кулакова и заработал пенальти в собственные ворота.
Чурко с 11-метровой отметки пробил в верхний угол без шансов для голкипера.
Видео гола Чурко
- Как вывод, "Мариуполь" одержал уверенную победу и остался в зоне плей-офф Лиги Европы. "Львов" с 24 очками остается 11-м.
- Первые матчи за право выступать в плей-офф Лиги Европы состоятся 25 июля. В первой паре сыграют "Колос" и "Днепр-1". Их матч начнется в 17:00. Во втором матче "Александрия" будет противостоять "Мариуполю". Начало встречи в 19:30. Победители этих пар в одной игре разыграют третью путевку в Лигу Европы. Матч состоится 29 июля.