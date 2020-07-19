19 июля ПФК "Львов" сыграл с "Мариуполем" в 32 туре УПЛ. Гости одержали победу со счетом 0:2.

Львов – Мариуполь 0:2

Голы: Чех, 32, Чурко, 58 (пен.)

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Обе команды уже не решают никаких турнирных проблем, но обязаны достойно завершить сезон. Мариупольцам и львовянам должно быть стыдно за разгромные домашние поражения от "Олимпика".

Львовяне уступили олимпийцам в прошлом туре о счетом 1:5, а мариупольцы четырьмя днями ранее пропустили от того же соперника на один мяч меньше.

Команды довольно ровно провели первый тайм, но отличиться удалось лишь азовцам. На 32-й минуте Сабино промахнулся мимо мяча во время отскока подачи со штрафной с правого фланга на дальний угол штрафной, после чего Чеху оставалось только удачно положить корпус для удара – 0:1.

Видео гола Чеха

Во второй половине встречи подопечные Александра Бабича удвоили свое преимущество. После навеса от Корниенко с левого фланга Клименчук толкал в спину Кулакова и заработал пенальти в собственные ворота.

Чурко с 11-метровой отметки пробил в верхний угол без шансов для голкипера.

Видео гола Чурко