Легендарное возвращение: к лагерю Металлиста 1925 года присоединилась бывшая бразильская звезда
Источник:Инстаграмм ФК Металлист 1925
В состояние харьковского коллектива присоединилась легенда футбола. Бывший футболист может получить должность тренера в Металлисте 1925 года.
Клейтон Шавьер присоединился к Металлисту 1925 года. Бразилец присоединился к харьковскому лагерю на собрании в Турции.
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Возвращение звезды
Клейтон Шавьер вернулся в Металлист после восьми лет вне клуба. Бывший полузащитник провел тренировки с игроками харьковского коллектива. К тому же бывшему бразильскому полузащитнику прочат место в тренерском штабе Металлиста 1925 года. Украинский бразилец Эдмар, являющийся главным тренером команды, сам пригласил Шавьера пополнить коллектив.
К лагерю Металлиста 1925 года в Сиде присоединился любимец харьковских болельщиков, друг и партнер нашего клуба – Клейтон Шавьер,
– говорится в сообщении Металлиста 1925 года.
Бразильская легенда Металлиста
- Шавьер присоединился к харьковскому коллективу в 2010 году и находился в команде до 2015 года. Бразилец перешел к Металлисту из Палмейраса за 3,6 миллиона евро.
- Также игрок вызывался в национальную сборную Бразилии, однако ни одного матча за команду не провел.
- Трижды с Металлистом становился бронзовым призером УПЛ и однажды серебряным.
- Достигал с харьковской командой высшего еврокубкового достижения в истории – четвертьфинала Лиги Европы.
- Боролся за выход с Металлистом в Лигу Чемпионов, но тогда команду дисквалифицировали по турниру.
- Одним из величайших легионеров Металлиста под руководством Мирона Маркевича.
- За Металлист провел 109 матчей и забил 46 голов.