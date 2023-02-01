За свою карьеру Мирон Маркевич достиг разного рода высот на украинской и европейской арене. 24 канал предлагает вспомнить путь маститого украинского коуча.

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Маркевич за свою тренерскую деятельность успел поработать со многими украинскими клубами. Только однажды Маркевич пришлось тренировать иностранную команду, а точнее клуб из России.

Первые высоты тренера

К своим первым высоким достижениям Маркевич пришел во львовских Карпатах. До этого тренеру приходилось тренировать Подолье, Волынь и Кривбасс. С львовянами Маркевичу удалось выйти в финал Кубка Украины в 1993 году и завоевать свои первые медали в карьере, а именно бронзовые награды УПЛ.

После такого достижения Маркевич безрезультатно начал свои скитания по клубам. Снова Подолье, Кривбасс, Карпаты, а тут еще добавились Металлург Запорожья и Анжи из России. И все напрасно.

Появление серьезного конкурента на внутренней арене и не только

Новый воспалительный этап в карьере Маркевича пришелся на его приход в харьковский Металлист, который готовился становиться новой силой в Украине, хотя их амбиции всерьез не воспринимались. Однако Маркевич с командой так не считал. Начиная с сезона 2006/2007, харьковский коллектив ежегодно, шесть раз подряд становился бронзовым призером УПЛ, вытеснив Днепр.

Металлист начал регулярно выходить в Лигу Европы, где команду уже начали серьезно воспринимать. Маркевич с харьковским коллективом смог достичь четвертьфинала ЛЕ в сезоне 2011/2012.

Кстати говоря, в период, когда Маркевич возглавлял Металлист, его пригласили на пост главного тренера сборной Украины в 2010 году. Коуч провел во главе "сине-желтых" четыре матча, из которых три выиграл, а один сыграл вничью. Это единственный тренер за всю историю Украины, не проигравший ни одного матча во главе сборной.

Тогда Металлист без лишних проблем одолел группу, выйдя с первого места (в квартете были АЗ, Аустрия и Мальме). В 1/16 финала харьковская команда не заметила РБ Зальцбург, а в 1/8 невероятным камбеком прошла Олимпиакос, но дальше их ждала резка от Спортинга. Четвертьфинал стал для Маркевича самой высокой точкой ЛЕ. С металлистом.

Следующие сезоны должны составляться для харьковского коллектива во главе с Маркевичем еще лучше. Харьковский клуб стал серебряным призером УПЛ в сезоне 2012/2013. Клуб уже начал свой квалификационный путь в вожделенную Лигу чемпионов. Металлист в третьем раунде одолел греческий ПАОК, а в раунде плей-офф их уже ждал Шальке. Но в шаге от ЛЧ без скандала не обошлось.

Металлист дисквалифицировали из-за договорного матча против Карпат. Клуб не смог продолжить участие в ЛЧ, а Маркевич на печальной ноте покинул харьковский клуб. Эта музыка будет его сопровождать и на финише нового этапа.

Финальный аккорд Маркевича

В следующем сезоне тренер перешел в состояние вражеского Днепра. С новым клубом Маркевичу также удалось добиваться новых высот. Здесь и две бронзовые медали УПЛ и даже серебро Украины. Это и проложило путь к высшему достижению Маркевича в карьере.

Днепр получил шанс также посоревноваться за право сыграть в квалификации в ЛЧ. Тогда по пути украинской команды стал Копенгаген, который и выбил Днепр. Расстроенные украинцы не знали еще, к чему их это поражение приведет.

Вылетев в ЛЕ дела у Днепра пошли не лучшим образом. Команде предсказывали невыход из группы (квартерт с Интером, Карабахом и Сент-Этьеном), а если бы и вышли в 1/16, их бы похоронили. Но Маркевич считал иначе. Днепр занял 2 место в группе, а дальше их ждал путь уничтожения всех, кто был перед ними. Днепр сенсационно одолевал соперников один за другим: Аякс, Олимпиакос, Брюгге, Наполи. И вот Днепр уже в финале, где им совсем немного не хватило, чтобы одолеть Севилью. Как результат серебряные медали ЛЕ.

Маркевич снова ушел со скандалом из клуба и больше в тренерскую деятельность не возвращался, хотя и высказывал неоднократно снова возглавить сборную Украины.