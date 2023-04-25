УЄФА може позбавити Ювентус єврокубків мінімум на один рік. А справи у туринського колектива тільки почали налагоджуватись.

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Все-таки можуть понести покарання

Нещодавно туринському колективу повернули 15 очок, які були відібрані у італійського гранда раніше. Проте це не означало, що у Ювентуса все тепер піде гладко. УЄФА знову залякує туринський колектив санкціями. Це покарання було зумовлено справою про фінансові махінації та порушення правил приросту капіталу. Тепер діло буде передане назад в апеляційний суд. Санкції не повністю зняті, а призупинені на час розгляду.

Європейська асоціація проводить паралельне розслідування махінаційної справи Ювентуса. В УЄФА очікують, що в Італії винесуть свій вердикт до червня. Але якщо цього не станеться, то долю "старої синьйори" у єврокубках вирішуватиме комітет чесної гри УЄФА. Клубу загрожує відсторонення від міжнаодної арени, як мінімум, на рік через недотримання параметрів фінансового фейр-плей. Туринський колектив у півфіналі Ліги Європи зіграє проти Севільї. Та от "стара синьйора" може пропустити наступний сезон в Європі навіть у випадку перемоги в турнірі.

Санкції, які могли світити Ювентусу