1 августа "Ювентус" дома проиграл "Роме" (1: 3) в домашнем матче заключительного 38 тура Серии А. Лидер туринцев Криштиану Роналду пропускал встречу по решению главного тренера команды Маурицио Сарри.

Ювентус – Рома 1:3 Голы: Игуаин, 5 – Калинич, 23, Перотти, 44 (пен.), 62 Смотрите также: "Аталанта" проиграла "Интеру", украинец Малиновский стал бронзовым призером Серии А: видео На 5-й минуте матча Гонсало Игуаин вывел "Старую синьору" вперед. "Волки" отыгрались в середине первого тайма усилиями Николы Калинича. Видео гола Игуаина Видео гола Калинича Перед перерывом "Рома" повела в счете – Диего Перотти реализовал пенальти. В начале второго тайма аргентинский нападающий гостей оформил дубль. "Ювентус" отыграться не смог. Видео первого гола Перотти Видео второго гола Перотти "Ювентус" еще в начале недели досрочно стал чемпионом Италии. Рома же завершила сезон на пятом месте Серии А и сыграет в групповом раунде Лиги Европы.

7 августа "Ювентус" сыграет с "Лионом" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый поединок завершился победой "ткачей" (1:0).

"Рома" 6 августа встретится с "Севильей" в 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет в немецком Дуйсбурге. Турнирная таблица Серии А